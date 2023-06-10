السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. وموعد صلاة العيد

عيد الأضحى 2023
عيد الأضحى 2023

يبحث عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص الملايين من موظفي الشركات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك قبيل أيام فقط من استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 حيث يتم استطلاع الهلال لإعلان غرة الشهر المملكة العربية السعودية لكونها الجهة المشرفة على موسم الحج ويتبعها كافة الدول الأخرى في ذلك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

لم تعلن وزارة القوى العاملة والهجرة أى قرارات خاصة بإجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص حتى الآن حيث لم تستطلع هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ بعد حيث تستطلع المملكة العربية السعودية الهلال يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ 18 يونيو 2023.

ومن المتوقع أن يحصل موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة على أيام اجازة أقل من موظفي الهيكل الإداري للدولة حيث تكون الاجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لنص قانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها.

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أبرز ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بمراكز الفيوم

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موعد أول أيام عيد الأضحى 2023 فلكيا 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان عن أول أيام عيد الأضحى المبارك وفقا للحسابات التي تم إجراؤها خبراء المعهد حيث ستكون وفقة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري فيما يكون العيد خلال الفترة من يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 و حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

ويتم إضافة اجازة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يوينو 2023 إلى إجازة العيد، وبذلك تكون اجازة العيد عبارة عن 6 أيام متصلة تشمل ( وفقة عرفات، 4 أيام عيد الأضحى، ذكرى ثورة 30 يونيو 2023) ويتم اعتماد الاجازة بشكل رسمي من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة

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أبرز ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بمراكز الفيوم

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص وموعد الصلاة حيث أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد إقامة صلاة العيد في كافة المحافظات وهى كما يلي :-

  • صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة 5:47 صباحا.
  • صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية 5:51 صباحا.
  • صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 5:47 صباحا.
  • صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد 5:42 صباحا.
  • صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس 5:42 صباحا.

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أبرز ساحات صلاة عيد الأضحى 2023

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