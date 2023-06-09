ريم مصطفى أبرز ضيوف شرف أفلام عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

تظهر النجمة ريم مصطفى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل بجميع دور العرض، وتجسد ريم دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل الزوجية والتي تجعلهم يلجأون لأحمد فهمي.

وتأتي مشاركة ريم مصطفى كضيفة شرف مع أحمد فهمي في فيلم "مستر إكس" بعدما ظهر فهمي معها كضيف شرف في مسلسلها "طير بينا يا قلبي" الذي خاضت به ريم أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، كما قدم الثنائي سويًا بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا موجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسني، ريم مصطفى مي عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبري فواز، فرح الزاهد، بيج رامي، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدي عبد الغني، جمال حمزة، إبراهيم فايق.