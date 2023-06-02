نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرةً، والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، من مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي، رضي الله عنه بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد محمد الغنام، باحث بإدارة شئون الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف، بعد تكليفه من الدكتور محمد مختار جمعة.

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة اليوم الجمعة، للحديث عن "احترام الكبير" بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بضرورة تنفيذ تعليمات خطبة الجمعة، وعدم مخالفتها بأي حالٍ من الأحوال، تجنبًا لعدم توقيع عقوبات.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بعدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، والمقدر مسبقًا ما بين 10 إلى 15 دقيقة، أو الخروج عن موضوع الخطبة والذي تم تحديده بعنوان "احترام الكبير"، مؤكدة أنها تثق في سعة الأفق العلمي والدعوة لجميع الأئمة والخطباء.