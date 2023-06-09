أبرز ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بمراكز الفيوم

تستعد مديرية الأوقاف بالفيوم، للإعلان عن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 2023م، في المراكز الـ 6 فيما يخص عددها وأشهرها، وذلك بعدما بدأ العد التنازلي على موعد عيد الأضحى المبارك 2023م، والذي من المقرر أن يكون الأربعاء 28-6-2023م، من هذا الشهر بحسب توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وتستعرض "الدستور" كل ما تريد معرفته عن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في الفيوم وأشهرها وموعد الإعلان عنها، ومن المقرر أن تعلن مديرية الأوقاف خلال الأيام القادمة عن عدد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحي المبارك في الفيوم والتي يتجاوز عددها نحو 200 مسجد وساحة، حتى يتسنى لكل مواطن معرفة أقرب مسجد وساحة له ليؤدي فيها صلاة عيد الأضحي التي هي سنة مؤكدة واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء حتى الحُيّض منهن على الخروج إليها.

وتأتي أشهر ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في محافظة الفيوم، عدة مساجد كبرى وساحات واسعة أمامها والتي يتوافد عليها الآلاف من المواطنين لأداء صلاة العيد بها كل عام ويحتفلون بنطاقها بقدوم العيد بمختلف الطرق بينها البالونات وبالألوان وهي: مسجد ناصر الكبير، ومسجد المعلمين، ومسجد الشبان المسلمين، ومسجد أبو داوود.



وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكيًا يوم الأربعاء 28/6/2023م، مشيرًا إلى أن ذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر ذو الحجـة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أعمال يستحب القيام بها فى العشر الأوائل من ذى الحجة، وتضمنت هذه الأعمال التهليل والتكبير والتحميد، وكثرة الذكر، وصوم أول تسعة أيام من ذى الحجة، ويستحب لمن يريد أن يضحى ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.