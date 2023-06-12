طريقة صلاة عيد الأضحى 2023 وموعده في مصر

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وكافة محافظات مصر، بعد أن توقعت وفقًا للحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى وتنتظر الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة يوم 29 من شهر ذي القعدة الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية صلاة عيد الأضحى 2023 وموعده في مصر .

كيفية صلاة عيد الأضحى 2023

حددت السنة النبوية كيفية صلاة العيد الكبير 2023 فتكون صلاة عيد الأضحى ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

ويكبر الإمام والمسلمون في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق، وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر.

بعد صلاة العيد الكبير يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم، كما جاء في النبوية وفقًا لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف".

وتُقام صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا، وفي محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

موعد العيد الكبير في مصر

يحدد موعد العيد الكبير وفقًا للشريعة الاسلامية بعد استطلاع مولد هلال الشهر الهجري الجديد وهو في العيد الكبير شهر ذي الحجة حيث يكون العيد الكبير في اليوم العاشر منه، ووفق الحسابات الفلكية يكون عيد الأضحى يوم 28 يونيو الجاري ، ويستمر 4 أيام .

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