طبيب نفسي عن القلق من امتحانات الثانوية العامة: الأهالي والأصدقاء مصدر الدعم

يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، أولى أيام امتحاناتهم لأخر العام 2023، حيث تعتبر هذه الأيام من أكثر الأيام صعوبة وثقل على منازل الأسر المصرية.

تعد امتحانات الثانوية العامة من أكثر الامتحانات التي تؤدي لحالة من القلق تلازم الطلاب طيلة أيامها، ولذلك تواصل "الدستور" مع الطبيب النفسي علي عبدالراضي، الذي قدم بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة للحد من القلق، والتي بدأها بضرورة الدعم للطلاب من قبل الأهالي والأصدقاء.

وأكد أن ذلك الوقت يعتبر وقت المساندة الحقيقية التي يمكن أن تقدم للطلاب، وقال: "الطلاب دلوقتي مش هتفضي تقرأ ده بس لو انت عندك حد في ثانوية عامة حاول تتواصل معاه وتشجعوا، ويجب أن يكون التشجيع بطريقة مختلفة تتمثل في الدعم على أن العام قد مر بسلام ويجب البعد عن الخوف والقلق من الامتحان".

وتابع أنه يجب أخذ ذلك القلق كدافع للاستمرار والمذاكرة باجتهاد، كما يجب تشجيع الطلاب على التعامل مع الأمر بشكل طبيعي، ونصح الطلاب بضرورة دخول اللجنة بفرحة وانبساط لنشر طاقة إيجابية بين الطلاب وبعضهم البعض وذلك لتفتيح الإدراك.

وأوضح أنه يمكن توظيف القلق في عدة خطوات لتخفيف الضغظ، وذلك يأتي من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية في مدة لا تزيد عن النصف ساعة، والمذاكرة في مكان به مصدر أكسجين، مع ضرورة شرب مياه بكثرة كونها تساعد في التقوية في الذاكرة، والحد من القلق، كما يجب البعد عن السهر في أيام الامتحانات.

ونصح الأهالي بضرورة تركهم لفكرة المجموع، حيث إن الأبناء يفعلون ما في مقدرتهم وليس للوصول للكلية التي ينتظرونها، وأكد أن المجموع لا يعبر بشيء عن الأبناء، ويجب الدعم والمساندة للتقليل من الشعور بالقلق الذي يكون سببه تخوفهم من المجموع.