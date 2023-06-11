الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فضل صيام العشر من ذي الحجة 2023 / 1444

صيام
صيام

يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2023 / 1444 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة والذي يبدأ في 29 ذي القعدة من كل عام، ويستمر صيام العشر من ذي الحجة من اليوم الأول في شهر ذي الحجة وحتى اليوم التاسع منه والموافق يوم عرفة ليبدأ بعدها احتفال المسلمون بعيد الأضحى المبارك .

وحثت السنة النبوية على صيام العشر من ذي الحجة لما لها من فضل عظيم تعرضه الدستور في التقرير التالي . 

موعد بدء صيام العشر من ذي الحجة

وفقًا للبحوث الفلكية فيبدأ الأول من ذي الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيو، ولكن يبدأ صيام الفعلي بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 17 يونيو ليتأكد مولد الهلال من عدمه ، ويستمر الصيام لمدة 9 أيام تنتهي يوم عرفة ليبدأ عيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو وفقًا للبحوث الفلكية . 

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فضل صيام العشر من ذي الحجة 2023 / 1444

وحددت السنة النبوية فصل فضل صيام العشر من ذي الحجة روي ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشئ"، وعن أبو قتادة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"

وعند كثير من المفسرين كان المقصود بقول الله تعالى في سورة الفجر: "والفجر * وليالٍ عشر" هي ليالي العشر من ذي الحجة، ولذلك يُستحب فيها السعي إلى العمل الصالح والاجتهاد في نيل بركتها.

 

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