الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"دار الإفتاء" تكشف شروط وأحكام التلبية للحجاج

الإفتاء
الإفتاء

كشفت دار الإفتاء، شروط وأحكام “التلبية”، للمعتمرين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت “دار الإفتاء”، إن الحاج والمعتمر بالتلبية، يبدأ بعد الإحرام إلى أن يدخل مكة ويرى البيت الحرام، ويقتصر على صيغة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك» فحسن، وإن زاد عليها فحسن، ولا بأس بالتلبية في الطواف والسعي.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يُسّنُّ للحاج أن يشرع في التلبية ثانيًا بعد الطواف والسعي، وأن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، وأيضاً أن يتحلل، فيقطع التلبية عند ذلك، ويشتغل بالتكبير.

وتابعت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، كما  يُسَنُّ أن يتوسط الملبي في علو صوته بالتلبية، بحيث لا يشق عليه.

يُسَنُّ تكرار التلبية كل مرة ثلاث مرات على الأقل، وموالاة التلبية، فلا يقطعها بكلام ولا غيره حتى يفرغ من المرات الثلاث، مع الإكثار من التلبية، لا سيما عند تغاير الأحوال، كإقبال الليل، والنهار، والقعود، والركوب، والنـزول، وأدبار الصلوات.

واختتمت صفحة دار الإفتاء قائلة: "يستحب الدعاء بعد التلبية".

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