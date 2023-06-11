ينتظر الملايين من المسلمين موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لتحديد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي في كافة المحافظات لترتيب التنزه خلال إجازة العيد مع الأهل والأصدقاء وحجز المصايف لقضاء وقت ممتع مع أسرهم خاصة وأنها إجازة متصلة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي بشكل رسمي عقب الاستطلاع الرسمي لغرة شهر ذي الحجة 1444 هـ عقب استطلاع الهلال من قبل المملكة العربية السعودية لكونها الجهة المشرفة على موسم الحج 1444/2023 ويتبعها كافة الدول العربية في ذلك.

وأكدت كافة الحسابات الفليكة التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن عيد الأضحى سيكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت 1 يوليو 2023 حيث تتضمن ( وقفة عرفات، 4 أيام عيد الأضحى المبارك، ذكرى ثورة 30 يونيو).

إجازة العيد الكبير 2023 للقطاع الخاص 2023

يتم الإعلان عن إجازة العيد الكبير (الأضحى) للملايين من موظفي القطاع الخاص من خلال حسن شحاتة وزير القوى العاملة والهجرة طبقا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث عادة ما تكون أقل مدة من أيام القطاع العام بيوم حيث يحصل موظفي القطاع الخاص على كافة الإجازات الرسمية بأجر كامل أو أجر مضاعف في حالة العمل وفقا لطبيعة المؤسسة الخاصة التي يعمل بها.

وستكون بداية من 27 يونيو وحتى 1 يوليو 2023 وفقا للحسابات الفلكية حيث يتم تعطيل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنح الموظفين إجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري والذي يحدد علاقة العمل بين المؤسسات وموظفيها.

الإجازات الرسمية عقب اجازة العيد 2023

يمكن معرفة الأجندة الكاملة للإجازات الرسمية في العام الحالي 2022 من خلال مرقع رئاسة الجمهورية حيث جاءت الإجازات الرسمية عقب عيد الأضحى كما يلي:-

يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الأحد 23 يوليو 2023 إجازة ثورة 23 يوليو 2023.

يوم السبت 27 سبتمبر 2023 إجازة رأس المولد النبوي.

يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 عيد القوات المسلحة ( انتصارات أكتوبر).

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