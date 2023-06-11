الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

عيد الأضحى 2023
عيد الأضحى 2023

ينتظر الملايين من المسلمين موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لتحديد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي في كافة المحافظات لترتيب التنزه خلال إجازة العيد مع الأهل والأصدقاء وحجز المصايف لقضاء وقت ممتع مع أسرهم خاصة وأنها إجازة متصلة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي بشكل رسمي عقب الاستطلاع الرسمي لغرة شهر ذي الحجة 1444 هـ عقب استطلاع الهلال من قبل المملكة العربية السعودية لكونها الجهة المشرفة على موسم الحج 1444/2023 ويتبعها كافة الدول العربية في ذلك.

وأكدت كافة الحسابات الفليكة التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن عيد الأضحى سيكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت 1 يوليو 2023 حيث تتضمن ( وقفة عرفات، 4 أيام عيد الأضحى المبارك، ذكرى ثورة 30 يونيو).

txt

قبل عيد الأضحى.. الداخلية تواصل عرض السلع في شوادر "كلنا واحد"

txt

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. وموعد صلاة العيد

 

إجازة العيد الكبير 2023 للقطاع الخاص 2023

يتم الإعلان عن إجازة العيد الكبير (الأضحى) للملايين من موظفي القطاع الخاص من خلال حسن شحاتة وزير القوى العاملة والهجرة طبقا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث عادة ما تكون أقل مدة من أيام القطاع العام بيوم حيث يحصل موظفي القطاع الخاص على كافة الإجازات الرسمية بأجر كامل أو أجر مضاعف في حالة العمل وفقا لطبيعة المؤسسة الخاصة التي يعمل بها.

وستكون بداية من 27 يونيو وحتى 1 يوليو 2023 وفقا للحسابات الفلكية حيث يتم تعطيل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنح الموظفين إجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري والذي يحدد علاقة العمل بين المؤسسات وموظفيها.

txt

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023

txt

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023 الرسمية

الإجازات الرسمية عقب اجازة العيد 2023

يمكن معرفة الأجندة الكاملة للإجازات الرسمية في العام الحالي 2022 من خلال مرقع رئاسة الجمهورية حيث جاءت الإجازات الرسمية عقب عيد الأضحى كما يلي:-

  • يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 إجازة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الأحد 23 يوليو 2023 إجازة ثورة 23 يوليو 2023.
  • يوم السبت 27 سبتمبر 2023 إجازة رأس المولد النبوي.
  • يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 عيد القوات المسلحة ( انتصارات أكتوبر).

اقرأ أيضا 

أسعار الأضاحي 2023 

اجازة عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى شهر ذي الحجة 1444 العيد الكبير اجازة العيد 2023 موظفي القطاع الخاص العيد الكبير 2023 إجازة العيد الكبير 2023

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"سكين وهذيان".. لماذا سحل خريج حقوق والده وقتله في السيدة زينب؟ (صور)

مأساة "آلاء" حملت سفاحًا وتخلصت من مولودها في كيس بلاستيك ببولاق

محمود فوزى: قانون الصحافة والإعلام لا يقيد حرية الرأى

مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يختتم فعاليات الورشة الطبية بلغة الإشارة

محافظ القليوبية يدشن انطلاق المرحلة الأولى من "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" بكفر شكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى