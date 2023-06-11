الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبل عيد الأضحى.. الداخلية تواصل عرض السلع في شوادر "كلنا واحد"

كلنا واحد
"كلنا واحد"

تستمر وزارة الداخلية في طرح السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بتخفيضات بنسبة 60% على كافة السلع والمستلزمات ضمن مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا وللسيدات المعيلات وفي القرى.

وطرحت وزارة الداخلية السلع الغذائية في محافظات الجمهورية وبالتحديد في الأماكن الأكثر احتياجا وبتخفيضات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن مد المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة لمدة شهرين، اعتبارًا من نهاية شهر رمضان؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، حيث وصلت نسبة التخفيضات في نسبة 60% بالمنافذ والسرادقات.

أما عن الأماكن التي تنتشر فيها منافذ وسرادقات مبادرة كلنا واحد، فقد أوضحت وزارة الداخلية عن كل الأماكن التي تتواجد فيها مبادرة كلنا واحد، ولمعرفة تلك الأماكن يمكن ذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط .

وعن عدد السلاسل والمنافذ في محافظات الجمهورية، فإنه يوجد 150 منفذًا في محافظة القاهرة، و53 منفذًا في محافظة الجيزة، و5 منافذ في محافظة الغربية، و20 منفذًا في المنوفية، و21 منفذًا في القليوبية، و24 منفذًا في كفر الشيخ، و28 منفذًا في الدقهلية، و33 منفذًا في البحيرة.

ويوجد في محافظة مرسي مطروح 6 منافذ، و11 في الإسماعيلية، و14 في بورسعيد، و7 في السويس، و2 في جنوب سيناء، و6 منافذ في شمال سيناء، و22 منفذًا في الفيوم، و18 منفذًا في بني سويف، و46 منفذًا في أسيوط، و14منفذًا في محافظة سوهاج، 15 منفذًا في قنا، و10 منافذ في محافظة البحر الأحمر.

مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية زيارة الموقع الرسمي شهرين التخفيضات

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