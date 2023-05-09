من الموضوعات الأكثر بحثًا خلال هذه الأيام هو معرفة عدد الايام المتبقة على موعد عيد الاضحى 2023 وعدد أيام الإجازة حلال عيد الأضحى.

عدد الايام المتبقة على موعد عيد الاضحى 2023



ونعرض خلال السطور التالية عدد الأيام المتبقة على موعد عيد الأضحى 2023 وموعد الإجازة المحدد وفق أجندة الإجازات الرسمية لحين صدور قرار رسمي بموعد الإجازة الرسمي للقطاعات العاملة.

50 يوم تبقت على موعد عيد الأضحى 2023 والذي يحين موعده فلكيًا الأربعاء 28 يونيو 2023 ويكون موعده هجريًا 10 ذو الحجة 1444.

ويكون موعد وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وهو يوم 9 ذو الحجة 1444.



موعد إجازة عيد الأضحى

ومن المقرر أن تبدأ اجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

وتحل خلال إجازة عيد الأضحى، ذكرى ثورة 30 يونيو، لذلك فمن المتوقع أن يتم تخصيص يوم منفصل عن إجازة عيد الأضحى بحيث تزداد الإجازة يوم إضافي خاص بثورة 30 يونيو.

وتكون الإجازات الرسمية المحددة من الدولة بأجر مدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي.

وكذلك تحدد وزارة القوى العاملة إجازة القطاع الخاص بحيث تأتي متوافقة مع إجازة القطاع الحكومي وتكون كذلك إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية 2023



الأربعاء 19 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو 2023

عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

