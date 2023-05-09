الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عدد الأيام المتبقة على موعد عيد الأضحى 2023

عيد الأضحى
عيد الأضحى

من الموضوعات الأكثر بحثًا خلال هذه الأيام هو معرفة عدد الايام المتبقة على موعد عيد الاضحى 2023 وعدد أيام الإجازة حلال عيد الأضحى.

عدد الايام المتبقة على موعد عيد الاضحى 2023
 

ونعرض خلال السطور التالية عدد الأيام المتبقة على موعد عيد الأضحى 2023 وموعد الإجازة المحدد وفق أجندة الإجازات الرسمية لحين صدور قرار رسمي بموعد الإجازة الرسمي للقطاعات العاملة. 

50 يوم تبقت على موعد عيد الأضحى 2023 والذي يحين موعده فلكيًا الأربعاء 28 يونيو 2023 ويكون موعده هجريًا 10 ذو الحجة 1444. 

ويكون موعد وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وهو يوم 9 ذو الحجة 1444.
 

موعد إجازة عيد الأضحى 

 

ومن المقرر أن تبدأ اجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو. 

وتحل خلال إجازة عيد الأضحى، ذكرى ثورة 30 يونيو، لذلك فمن المتوقع أن يتم تخصيص يوم منفصل عن إجازة عيد الأضحى بحيث تزداد الإجازة يوم إضافي خاص بثورة 30 يونيو.
وتكون الإجازات الرسمية المحددة من الدولة بأجر مدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي.

وكذلك تحدد وزارة القوى العاملة إجازة القطاع الخاص بحيث تأتي متوافقة مع إجازة القطاع الحكومي وتكون كذلك إجازة مدفوعة الأجر.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 فلكيا.. وعدد أيام الإجازة الرسمية

موعد بدء إجازة العيد الكبير لعام ٢٠٢٣

الإجازات الرسمية 2023 
 

الأربعاء 19  يوليو 2023 

رأس السنة الهجرية

 

الأحد 23  يوليو 2023 

عيد ثورة 23  يوليو 1952

 

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 

عيد المولد النبوي الشريف

 

الجمعة 6 أكتوبر 2023 

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
 

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