عدد الأيام المتبقة على موعد عيد الأضحى 2023
من الموضوعات الأكثر بحثًا خلال هذه الأيام هو معرفة عدد الايام المتبقة على موعد عيد الاضحى 2023 وعدد أيام الإجازة حلال عيد الأضحى.
عدد الايام المتبقة على موعد عيد الاضحى 2023
ونعرض خلال السطور التالية عدد الأيام المتبقة على موعد عيد الأضحى 2023 وموعد الإجازة المحدد وفق أجندة الإجازات الرسمية لحين صدور قرار رسمي بموعد الإجازة الرسمي للقطاعات العاملة.
50 يوم تبقت على موعد عيد الأضحى 2023 والذي يحين موعده فلكيًا الأربعاء 28 يونيو 2023 ويكون موعده هجريًا 10 ذو الحجة 1444.
ويكون موعد وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وهو يوم 9 ذو الحجة 1444.
موعد إجازة عيد الأضحى
ومن المقرر أن تبدأ اجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.
وتحل خلال إجازة عيد الأضحى، ذكرى ثورة 30 يونيو، لذلك فمن المتوقع أن يتم تخصيص يوم منفصل عن إجازة عيد الأضحى بحيث تزداد الإجازة يوم إضافي خاص بثورة 30 يونيو.
وتكون الإجازات الرسمية المحددة من الدولة بأجر مدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي.
وكذلك تحدد وزارة القوى العاملة إجازة القطاع الخاص بحيث تأتي متوافقة مع إجازة القطاع الحكومي وتكون كذلك إجازة مدفوعة الأجر.
الإجازات الرسمية 2023
الأربعاء 19 يوليو 2023
رأس السنة الهجرية
الأحد 23 يوليو 2023
عيد ثورة 23 يوليو 1952
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
عيد المولد النبوي الشريف
الجمعة 6 أكتوبر 2023
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)