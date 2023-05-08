الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 فلكيا.. وعدد أيام الإجازة الرسمية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

زاد البحث عن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 عبر المنصات الإلكترونية من قبل الملايين من موظفي الدولة والقطاع الخاص، وذلك عقب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث يرغب الكثيرين في قضاء الإجازة الرسمية في الرحلات والمتنزهات والمصايف للترفيه عن أبنائهم خلال الإجازة الصيفية.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 فلكيا 

أكد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن عطلة عيد الأضحى ستكون لمدة 5 أيام وتم تحديدها وفقا للحسابات الفلكية التي تعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية وهى من يوم الأربعاء 28 يونيو وحتى يوم السبت 1 يوليو 2023 وهى كما يلي :-

  • اجازة يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى المبارك.
  • اجازة يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023 ثان أيام عيد الأضحى المبارك.
  • اجازة يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
  • اجازة يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رباع أيام عيد الأضحى المبارك.

ويحدد حسن شحاتة وزير القوى العاملة والهجرة عدد أيام الاجازة لموظفي القطاع الخاص والتي تحكمها قانون العمل المصري.

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تاريخ عيد الأضحى لسنة 2023

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ميعاد عيد الأضحى 2023 فلكيا والإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري

موعد وفقة عرفات 2023

تستطلع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة الموافق 18 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفلكية حيث يكون أول أيام شهر ذي الحجة 1444 يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 وبالتالي فإن وفقة عرفات ستكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1444 الموافق 27 يونيو 2023.

وهو الموافق تماما للحسابات الفلكية التي قام بها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان حيث سيكون العيد خلال الفترة من يوم الأربعاء 28 يونيو وحتى يوم السبت 1 يوليو 2023.

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إجازة ثورة 30 يونيو 2023 الرسمية 

يتم دمج إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 مع اجازة ثورة 30 يونيو 2023 حيث يحصل موظفي الدولة على عدد أيام متصلة خلال تلك الفترة كما كان الحال في دمج اجازة عيد الفطر مع عيد تحرير سيناء 2023 جيث حصل الموظفين على يوم إضافي.

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