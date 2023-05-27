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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023 الرسمية

الاجازات
الاجازات

يبحث موظفي الدولة عن مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023 عبر المنصات الإلكترونية وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق موسم الحج 2023/1444 وعيد الأضحى المبارك حيث يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة رسميا يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444 الموافق 18 يونيو 2023 وبذلك تكون غرة الشهر يوم الاثنين الموافق 19 يونيو المقبل وفقا للحسابات الفلكية.

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

تعطل الدولة المصالح الحكومية في المناسبات الرسمية طوال العام وتمنح الدولة اجازة لكافة العاملين في القطاعيين العام والخاص مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات وجاء جدول مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023 كما يلي :-

  • يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وقفة عرفات.
  • يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023 ثان أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
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موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الإجازة

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موعد عيد الأضحى 2023 وعدد الأيام التي تفصلنا عن الإجازة الرسمية في مصر

أجندة الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2023

تمنح الحكومة المصرية الملايين من موظفي القطاع العام والخاص خلال الإجازات الرسمية حيث يحصل الموظفين على إجازات مدفوعة الأجر خلال العام تقارب الـ 22 يوم بالإضافة إلى رصيد الإجازات المتعارف عليها في قانون العمل للموظف خلال العام والتي تتنوع ما بين اجازات عارضة ومرضي وأداء مناسك الحج.

وإليكم الإجازات المتبقية في عام 2023 وهى كما يلي :-

  • الفترة من يوم الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023 عيد الأضحى.
  • يوم الجمعة 30 يونيو 2023 اجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2023.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 رأس السنة الهجرية.
  • يوم الأحد 23 يوليو 2023 ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
  • يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
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الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

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الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

الاجازات الرسمية 2023

يمكن معرفة الاجازات الرسمية المتبقية خلال العام الحالي 2023 من خلال موقع رئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي ينشر كافة الاجازات الرسمية مدفوعة الجر من خلاله.

 

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