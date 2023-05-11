الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

من الموضوعات المتصدرة لمحركات البحث البحث عن الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023 خاصة أن في أيامه الأخيرة تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023
 

نعرض خلال السطور التالي الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023 سواء الأسبوعية الأساسية أو العطلات المقررة من الدولة للمناسبات الخاصة.

الخميس هو أول أيام شهر يونيو ويبدأ بعده مباشرة اول عطلة رسمية 
الجمعة 2 يونيو  2023 
السبت 3 يونيو 2023

الجمعة 9 يونيو 2023
السبت 10 يونيو  2023

الجمعة  16 يونيو 2023
السبت 17  يونيو 2023

الجمعة 23  يونيو 2023
السبت 24 يونيو 2023

الجمعة 30 يونيو 2023.

مواعيد الإجازات المتبقية بعد عيد العمال 2023

 

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 

 

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لموعد عيد الأضحى بداية من الثلاثاء 27  يونيو 2023 وهو يوم عرفة وقفة عيد الأضحى المبارك.

وتكون إجازة عيد الأضحى كالآتي:

الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الأضحى 
الأربعاء 28 يونيو 2023 أول يوم عيد الأضحى 
الخميس 29 يونيو 2023 ثاني يوم عيد الأضحى 
الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث يوم عيد الأضحى 
السبت 31 يونيو  2023 رابع يوم عيد الأضحى 
 

ذكرى ثورة 30 يونيو 
 

تحل ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يوم  الجمعة وتأتي ضمن إجازة عيد الأضحى المبارك ولكن من المتوقع أن يتم ترحيل هذه الإجازة إلى يوم آخر بحيث يحصل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص على يوم إجازة إضافي بجانب إجازة عيد الأضحى.
 

عدد الأيام المتبقة على موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وفضل صيامها

ولكن  حتى الآن لم يصدر أي قرار أو بيان رسمي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أو من وزارة القوى العاملة بخصوص أيام الإجازة المقررة لعيد الأضحى.
 

الإجازات المتبقية بعد إجازة عيد الأضحى 2023

 

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وإجازة ثورة 30 يونيو ترقبوا هذه الإجازات أيضاً: 

الأربعاء 19  يوليو 2023 

رأس السنة الهجرية

الأحد 23  يوليو 2023 

عيد ثورة 23  يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023 

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
 

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