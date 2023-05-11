الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023
من الموضوعات المتصدرة لمحركات البحث البحث عن الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023 خاصة أن في أيامه الأخيرة تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك.
الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023
نعرض خلال السطور التالي الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023 سواء الأسبوعية الأساسية أو العطلات المقررة من الدولة للمناسبات الخاصة.
الخميس هو أول أيام شهر يونيو ويبدأ بعده مباشرة اول عطلة رسمية
الجمعة 2 يونيو 2023
السبت 3 يونيو 2023
الجمعة 9 يونيو 2023
السبت 10 يونيو 2023
الجمعة 16 يونيو 2023
السبت 17 يونيو 2023
الجمعة 23 يونيو 2023
السبت 24 يونيو 2023
الجمعة 30 يونيو 2023.
إجازة عيد الأضحى المبارك 2023
تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لموعد عيد الأضحى بداية من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وهو يوم عرفة وقفة عيد الأضحى المبارك.
وتكون إجازة عيد الأضحى كالآتي:
الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الأضحى
الأربعاء 28 يونيو 2023 أول يوم عيد الأضحى
الخميس 29 يونيو 2023 ثاني يوم عيد الأضحى
الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث يوم عيد الأضحى
السبت 31 يونيو 2023 رابع يوم عيد الأضحى
ذكرى ثورة 30 يونيو
تحل ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يوم الجمعة وتأتي ضمن إجازة عيد الأضحى المبارك ولكن من المتوقع أن يتم ترحيل هذه الإجازة إلى يوم آخر بحيث يحصل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص على يوم إجازة إضافي بجانب إجازة عيد الأضحى.
ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار أو بيان رسمي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أو من وزارة القوى العاملة بخصوص أيام الإجازة المقررة لعيد الأضحى.
الإجازات المتبقية بعد إجازة عيد الأضحى 2023
وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وإجازة ثورة 30 يونيو ترقبوا هذه الإجازات أيضاً:
الأربعاء 19 يوليو 2023
رأس السنة الهجرية
الأحد 23 يوليو 2023
عيد ثورة 23 يوليو 1952
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
عيد المولد النبوي الشريف
الجمعة 6 أكتوبر 2023
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)