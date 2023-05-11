من الموضوعات المتصدرة لمحركات البحث البحث عن الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023 خاصة أن في أيامه الأخيرة تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023



نعرض خلال السطور التالي الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023 سواء الأسبوعية الأساسية أو العطلات المقررة من الدولة للمناسبات الخاصة.

الخميس هو أول أيام شهر يونيو ويبدأ بعده مباشرة اول عطلة رسمية

الجمعة 2 يونيو 2023

السبت 3 يونيو 2023

الجمعة 9 يونيو 2023

السبت 10 يونيو 2023

الجمعة 16 يونيو 2023

السبت 17 يونيو 2023

الجمعة 23 يونيو 2023

السبت 24 يونيو 2023

الجمعة 30 يونيو 2023.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لموعد عيد الأضحى بداية من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وهو يوم عرفة وقفة عيد الأضحى المبارك.

وتكون إجازة عيد الأضحى كالآتي:

الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الأضحى

الأربعاء 28 يونيو 2023 أول يوم عيد الأضحى

الخميس 29 يونيو 2023 ثاني يوم عيد الأضحى

الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث يوم عيد الأضحى

السبت 31 يونيو 2023 رابع يوم عيد الأضحى



ذكرى ثورة 30 يونيو



تحل ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يوم الجمعة وتأتي ضمن إجازة عيد الأضحى المبارك ولكن من المتوقع أن يتم ترحيل هذه الإجازة إلى يوم آخر بحيث يحصل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص على يوم إجازة إضافي بجانب إجازة عيد الأضحى.



ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار أو بيان رسمي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أو من وزارة القوى العاملة بخصوص أيام الإجازة المقررة لعيد الأضحى.



الإجازات المتبقية بعد إجازة عيد الأضحى 2023

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وإجازة ثورة 30 يونيو ترقبوا هذه الإجازات أيضاً:

الأربعاء 19 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو 2023

عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)



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