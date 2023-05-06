يبحث المواطنون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا ومن خلال موقع البحث جوجل بعد الانتهاء من الإجازة الرسمية الخاصة بعيد شم النسيم، يبحث العديد من روّاد السوشيال ومستخدمي موقع البحث عبر جوجل عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023.

وتصدر البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، ويرصد "الدستور" الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023، في سياق السطور التالية.

إجازة عيد الأضحي 2023

- إجازة يوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

- إجازة ثورة 30 يونيو، تكون يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، تكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.

- إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952، تكون يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة عيد المولد النبوي الشريف، تكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الخميس 5 أكتوبر نظرًا لأن الجمعة إجازة أسبوعية اعتاد الموظفين الحصول عليها بجانب القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بترحيل الإجازات الرسمية لتكون يوم الخميس من الأسبوع.

إجازة عيد الأضحى المبارك و إجازة ثورة 30 يونيو

يجدر الإشارة إلى أن من المقرر أن تأتي إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وهذه الإجازة ستكون تأتي تزامناً مع موعد عيد الأضحى 2023، وبالتالي سيتم دمجها في إجازة العيد، ليصبح عدد أيامها 5، أيام منها وقفة عرفات، يتبعها 4 أيام إجازة.