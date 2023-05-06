السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث المواطنون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا ومن خلال موقع البحث جوجل بعد الانتهاء من الإجازة الرسمية الخاصة بعيد شم النسيم، يبحث العديد من روّاد السوشيال ومستخدمي موقع البحث عبر جوجل عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023.

وتصدر البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، ويرصد "الدستور" الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023، في سياق السطور التالية.

 

إجازة عيد الأضحي 2023

- إجازة يوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

- إجازة ثورة 30 يونيو، تكون يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، تكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.

- إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952، تكون يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة عيد المولد النبوي الشريف، تكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الخميس 5 أكتوبر نظرًا لأن الجمعة إجازة أسبوعية اعتاد الموظفين الحصول عليها بجانب القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بترحيل الإجازات الرسمية لتكون يوم الخميس من الأسبوع.

 

إجازة عيد الأضحى المبارك و إجازة ثورة 30 يونيو

يجدر الإشارة إلى أن من المقرر أن تأتي إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وهذه الإجازة ستكون تأتي تزامناً مع موعد عيد الأضحى 2023، وبالتالي سيتم دمجها في إجازة العيد، ليصبح عدد أيامها 5، أيام منها وقفة عرفات، يتبعها 4 أيام إجازة.

اقرأ أيضاً

مواعيد الإجازات المتبقية بعد عيد العمال 2023

اجازة عيد الأضحى 2023 إجازة يوم وقفة عرفات إجازة ثورة 30 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية إجازة عيد ثورة 23 يوليو إجازة عيد المولد النبوي إجازة عيد القوات المسلحة

الأكثر قراءة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

السيطرة على حريق 4 سيارات ملاكى بجوار موقف بنها العمومى

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ 2.113 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

مصادرة 115 ألف قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية بمركز قطور فى الغربية

وزير الخارجية السعودى: نأمل إنهاء "حوار جدة" الصراع فى السودان

الجامعة العربية: قرار عودة سوريا قد يتم اتخاذه خلال الاجتماع الاستثنائى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

محمد عبدالعزيز

أيها المثبطون.. حسبكم

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر