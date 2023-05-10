عدد الأيام المتبقة على موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وفضل صيامها

يكثر البحث عن موعد وقفة عيد الأضحى 2023 على محركات البحث المختلفة لحساب عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك الذي يشتهر بكثرة الذبائح لأضحية العيد.

وقفة عيد الأضحى 2023

نعرض خلال السطور التالية موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وعدد الأيام المتبقية عليها وفضل صيام وقفة عيد الأضحى أو وقفة عرفة.

48 يومًا تبقت على موعد وقفة عيد الأضحى وقفة عرفة والتي يحين موعدها ميلاديًا وفق معهد البحوث الفلكية يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 والموافق بالهجري 9 ذو الحجة.

موعد عيد الأضحى 1444

وبذلك يكون موعد اول يوم لعيد الأضحى هو الأربعاء 28 يونيو 2023 ويستمر حتى السبت 1 يوليو.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو الحجة يوم الأحد 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، حيث جاء وفق للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد، حيث سيحدث الاقتران المركزي المحاق المركزي) يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي وعليه فسيكون يوم الإثنين 19 يونيو 2023 بداية شهر ذي الحجة، وبتحديد موعد بداية شهر ذي الحجة يتحدد اول يوم لعيد الأضحى بشكل رسمي.

فضل صيام وقفة عيد الأضحى 2023



وعن فضل صيام وقفة عيد الأضحى او وقفة عرفة ما روي عن عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم.

ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

ذبائح عيد الأضحى

يشتهر عيد الأضحى المبارك بذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى كشعيرة إسلامية ورد فيها العديد من الأحاديث.

حيث روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، موجوءين (مخصيين) وأضجع أحدهما وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال: باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ.

كذلك قد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فروت عنه عائشة أنه قال:” ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا“.