الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح بوسترات منفردة لأبطال "مستر إكس" تمهيدًا لعرضه بالسينمات فى عيد الأضحى

أحمد فهمى فى مستر
أحمد فهمى فى مستر إكس

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمي، بوسترات دعائية منفردة لنجوم العمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدًا في موسم عيد الأضحى المبارك.

وظهر على البوسترات الرسمية المنفردة لفيلم "مستر إكس" عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، وهم كل من النجم أحمد فهمي، والنجمة هنا الزاهد، والنجم محمود حافظ، والفنان القدير بيومى فؤاد، والفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، والفنان محمد أنور، إضافة إلى بوستر جماعى من المقرر طرحه خلال الأيام الحالية، يضم أبطال الفيلم فى شكل ولوك جديد لم يظهر أحد منهم بمثله من قبل.

التعاون الثالث بين فهمى وزوجته هنا الزاهد

ويعد فيلم "مستر إكس" التعاون الفني الثالث بين أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، حيث قدما من قبل معًا مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي سجل نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني لعام 2019، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود ومن إخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها على أحد المسارح الكبرى بالسعودية في ديسمبر عام 2022.

تفاصيل وأحداث فيلم "مستر إكس"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يتناول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول إبعادها عن كل المخاطر.

أبطال وصناع فيلم "مستر إكس"

فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ضيوف الشرف أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، والعمل قصة أماني التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.

الأضحي المبارك النجم أحمد فهمى بوسترات دعائية هنا الزاهد دور العرض السينمائي فيلم مستر اكس موسم عيد الأضحى المبارك

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