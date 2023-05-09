الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موسم عيد الأضحى.. أمير كرارة يستأنف تصوير فيلم "العو"

أمير كرارة
أمير كرارة

يستعد الفنان أمير كرارة لاستكمال تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم العو، استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل 2023، بجميع السينمات المصرية.

تغير اسم الفيلم

الفيلم كان يحمل في البداية اسم يوم استقالة مجرم، وكانت الشركة المنتجة قامت بتغييره إلى العو ومن المفترض أن يتم تغيره أو يتم البقاء على الاسم الحالى، وهو ما ستعلن عن الشركة المنتجة خلال أيام.

أبطال فيلم العو

يُشارك في العمل السينمائى بجانب الفنان أمير كرارة، النجمة الكبيرة ياسمين صبري، والفنان باسم سمرة، ومحمد عبد العظيم، والقديرة إنعام سالوسة، ومحمد محمود وآخرين، ويحمل توقيع إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

أمير كرارة أسم العو موسم عيد الأضحى السينمات المصرية سوق الكانتو

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