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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بيطرى الغربية يتابع جاهزية مجازر المحافظة لاستقبال عيد الأضحى

بيطري الغربية
بيطري الغربية

أعلن الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، استمرار متابعة الأعمال الجارية داخل مجازر المحافظة، والاطمئنان على حسن سير العمل بها يوميا، وكذلك مدى تنفيذ التوجيهات الصادرة من المديرية بشأن رفع كفاءة المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة استعدادا لعيد الأضحى.

وأوضح "أنور" أن قطاع المجازر بالغربية يقوم بالكشف على الحيوانات التي تصل للمجازر كشفا ظاهريا بغرض ذبح  المطابق للقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة أيضا استبعاد المريض منها لإنتاج لحوم طازجة بالعظام خالية من أي مسببات مرضية وصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تحت إشراف أطباء وطبيبات بيطريين متخصصين مع  توفير المادة السرية الملونة المستخدمة في ختم اللحوم بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضية، توفير المطهرات وأدوات النظافة المستخدمة في المجازر، والمجازر تقوم  بتنفيذ المهام والأعمال المكلفة بها على مدار فترتين. 

وأضاف أنه يتم التنسيق الدائم مع رؤساء المراكز والمدن وذلك لرفع المخلفات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك (الفرت)، وكذا إعدامات المجازر بصفة شبة يومية لمنع  تراكمها بموجب تعاقدات مبرمة بين المديرية ورؤساء المراكز والمدن، لافتا إلى تنسيق التعاون أيضا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتعامل الفوري مع أي مشكلة من شأنها التأثير السلبى على انتظام العمل بالمجازر.

وناشدت المديرية المواطنين بالغربية التواصل مع المديرية علي رقم ٣٣٣٢٥٧٤، وكذا إداراتها البيطرية بمراكز المحافظة  حال وجود شكوى من  مخالفين أو خارجين على القانون بذبح مواشي خارج المجازر، وكذا حال الاشتباه في عرض أي أغذية ذات أصل حيواني، لحوم، دواجن أو أسماك بأنواعها ومنتجاتها لاستهلاك المواطنين قد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع التأكيد على سريه حفظ البلاغات أو الشكوى وعدم الإفصاح عن هوية المتصل أو مقدم الشكوى.

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