موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الإجازة

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين ويأتي في العاشر من ذي الحجة كل عام، ويتم تحديد موعده وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة، ويلتزم المسلمون بالموعد الذي تحدده السعودية لبداية الشهر لتزامنه مع أداء فريضة الحج.

ومع تحديد البحوث الفلكية المصرية موعد بداية عيد الأضحى تعرض الدستور موعد صلاة العيد وعدد أيام الإجازة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

يصلي المسلمون صلاة عيد الأضحى في يوم 10 ذي الحجة ، وتختلف مواقيت صلاة عيد الأضحى من محافظة لأخرى ، حيث يصلي سكان القاهرة صلاة العيد في 5:26 صباحًا ، وفي الجيزة الساعة 5:26 صباحًا، وفي الإسكندرية 5:28 صباحًا، وفي بورسعيد 5:19 صباحًا، وفي سوهاج 5:32 صباحًا ، وفي قنا 5:29 صباحًا ، وفي أسوان 5:32 صباحًا .

وصلاة عيد الأضحى عبارة عن ركعتين يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ثم تصلى الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات.

عدد أيام الاجازة العيد الكبير

حدد معهد البحوث الفلكية عدد أيام أجازة العيد الكبير الذي يبدأ فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو ويستمر 4 ايام ، ويتم تحديد موعد العيد الكبير شرعيًا يوم 29 ذي القعدة يكون الراي النهائي في الموعد لدار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع المملكة العربية والسعودية ، ويكون عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة .

ويحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على 5 ايام أجازة رسمية في عيد الأضحى تبدأ بيوم وقفة عرفات والتي حددتها مصر فلكيًا يوم الثلاثاء27 يونيو،ويتم إستكمال الأجازة أيام الأربعاء 28 يونيو ، الخميس الموافق 29 يونيو 2023، ثالث أيام عيد الأضحى الجمعة 30 يونيو ، السبت 1 يوليو 2023، ليكون أخر يوم في اجازة العيد الكبير.