الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023

الإجازات
الإجازات

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر يونيو، ويشغل بال المواطنين معرفة مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023 عبر جوجل، وتعد من الموضوعات التي تستحوذ على المصريين في الساعات الحالية مع قرب انتهاء شهر مايو 2023.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023.

الإجازات الرسمية يونيو 2023

وتزايدت عمليات البحث وتكون من قبل المصريين في الساعات الماضية عن الإجازات الرسمية بشهر يونيو 2023، وذلك يكون في ظل رغبتهم لمعرفة المواعيد الرسمية الخاصة بجميع لإجازات خلال الشهر القادم.
وطبقا لأجندة الإجازات الرسمية بشهر يونيو 2023، فإن أول إجازة رسمية بشكل مدفوع الأجر لشهر يونيو 2023، هي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، بمناسبة وقفة عرفات، وثاني إجازة هي الأربعاء الذي يوافق 28 يونيو 2023 ويوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023، ويوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023، وإلى يوم 1 يوليو 2023 وتكون بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023
 

ومن بين الإجازات الرسمية بشهر يونيو 2023 هي إجازة 30 يونيو 2023، والتي يكون من المتوقع أنها ستُرحل إلى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، لتزامن موعدها مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ما يعني أن العاملين والطلاب سوف يحصلون على إجازة في مطلع شهر يوليو على مدة يومين.

وخلاف إجازة يوم عيد الأضحى 2023 وإجازة يوم 30 يونيو 2023، فهناك العديد من الإجازات الرسمية بشهر يونيو 2023 ستتمثل في العطلات الأسبوعية التي سيصل عددها إلى حوالي 8 عطلات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك

موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2023

العطلات الرسمية إلى نهاية العام
 

ويشهد العام الجاري لعام 2023 العديد من العطلات الرسمية، وطبقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن هذه العطلات ستأتي على النحو التالي:

  • إجازة عيد الأضحى المبارك: وتبدأ من وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو وإلى السبت 1 يوليو 2023.
  • إجازة عيد ثورة 30 يونيو.
  • إجازة يوم رأس السنة الهجرية: الأربعاء 19 يوليو 2023.
  • يوم إجازة 23 يوليو: الأحد 23 يوليو 2023.
  • يوم إجازة المولد النبوي الشريف:  الأربعاء 27 سبتمبر 2023.
  • يوم إجازة 6 أكتوبر: الخميس الموافق 5 أكتوبر.
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