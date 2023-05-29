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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2023

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل" عن موعد عيد الأضحي المبارك، خاصًة مع قرب انتهاء شهر مايو،  وبدء العد التنازلي لحلول شهر يونيو، ويرصد "الدستور" موعد عيد الأضحي المبارك، في سياق السطور التالية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وفقا لما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية على موقعه الإلكتروني فإن عيد الأضحى المبارك يصادف يوم الأربعاء 28 يونيو المقبل في تمام الساعة 5:47 صباحًا بتوقيت القاهرة وذلك حسبما ذكر في الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ.

ومن المقرر أن تكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك هى 5 أيام لجميع العاملين فى الدولة والقطاع الخاص، وذلك بحسب ما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

موعد عيد الأضحى 2023 فلكيًا ووقفة عرفات وعدد أيام الإجازات

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إجازات عيد الأضحى المبارك 2023

إجازة وقفة عرفات :

يأتى موعد يوم عرفة 1444هـ، 9 ذو الحجة 1444هـ، الثلاثاء27 يونيو.

 

اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك:

 

يوافق أول أيام عيد الأضحى 2023 في مصر، الأربعاء 28 يونيو.

 

إجازة اليوم الثالث لعيد الاضحى المبارك :

 

يوافق ثاني أيام عيد الأضحى، الخميس 29 يونيو.

 

إجازة اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك 2023 

 

 الجمعة 30 يونيو يوافق ثالث أيام عيد الأضحى.

 

إجازة اليوم الخامس لعيد الاضحى المبارك

 

السبت 1 يوليو، آخر أيام إجازة عيد الأضحى 2023 وتوافق اليوم الخامس لعدد أيام الإجازات الممنوحة للموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

أسماء عيد الأضحى 

ولعيد الأضحى عدد كثير من الأسماء المختلفة من بينها: يوم النحر ، العيد الكبير ، عيد الحجاج ، وغيرها ، ومن المعروف عن أيام عيد الأضحي بدءً من يوم الوقفة تتسم فيه هذه الأيام بالصلوات وذكر الله ، والفرح والعطاء والعطف على الفقراء، ودخول الفرح لجميع البيوت في مختلف أنحاء العالم العربي.

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