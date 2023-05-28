الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كم باقي على عيد الأضحى 2023 وكيفية شراء الأضحية الشرعية؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يترقب المصريون والمسلمون في كل مكان حلول عيد الأضحى الكريم، الذي يوافق الأربعاء 28 يونيو 2023 ، والذي يتضمن شعيرة ذبح الأضاحي امتثالاً لأمر الله وإحساناً للمساكين والمستضعفين.

النهارده كام ذو القعدة 2023 وباقي كام يوم على عيد الأضحى

عيد الأضحى هو أحد الأعياد الإسلامية الكبرى التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويصادف اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو شهر الحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة.


عيد الأضحى يسمى أيضاً عيد القربان، لأنه يذكر بتضحية النبي إبراهيم بابنه إسماعيل في سبيل الله، والتي استبدلها الله بكبش.


موعد عيد الأضحى 2023


عيد الأضحى 2023 سيبدأ يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 وسيستمر لثلاثة أيام حتى يوم السبت 1 يوليو 202334. وبذلك سيكون باقي على عيد الأضحى 2023 37 يوماً.


كيفية شراء الأضحية


شراء الأضحية هو سنة مؤكدة على كل بيت مسلم قادر عليها، وهي تذكرة بتضحية النبي إبراهيم بابنه إسماعيل في سبيل الله.

شراء الأضحية يتطلب مراعاة بعض الشروط الشرعية والصحية، لضمان سلامة الأضحية وجودة لحمها، فمن الشروط الشرعية أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وأن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها أو جودتها، مثل العوراء أو العرجاء أو المريضة أو العجفاء أو العضباء.


من الشروط الشرعية أيضاً أن تكون الأضحية بالسن المطلوب، فلا تقل عن خمس سنين في الإبل، ولا عن سنتين في البقر، ولا عن ستة أشهر في الضأن، ولا عن سنة في الماعز.

من الشروط الصحية أن تكون الأضحية نشيطة وذات شهية مرتفعة، وأن تكون عيناها براقتين وخاليتين من الإفرازات، وأن يكون فمها ولسانها نظيفين وخاليين من التهابات أو إفرازات.

من الشروط الصحية أيضاً أن يكون صوف أو شعر الأضحية ناعم الملمس ومتكامل وغير ناحل، وأن يكون جلدها سليمًا ولامعًا وخاليًا من الجروح أو التشققات أو التورمات.

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