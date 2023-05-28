الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النهارده كام ذو القعدة 2023 وباقي كام يوم على عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى

زاد السؤال لمعرفة النهارده كام ذو القعدة 2023 وعدد الأيام المتبقية على موعد عيد الأضحى 2023 وصيام يوم عرفة وعدد ايام الاجازة خلال إجازة عيد الأضحى.

النهارده كام ذو القعدة 2023 

يجيب الدستور في التقرير التالي عن السؤال المطروح عن النهاردة كام ذو القعدة وعدد الايام المتبقية على عيد الأضحى 2023.

اليوم هو 8 ذو القعدة 1444 والموافق بالميلادي 28 مايو 2023 ويتبقى على عيد الأضحى 31 يوم وفق الحسابات الفلكية

يكون موعد عيد الأضحى هو الأربعاء 28 يونيو 2023 وتكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

ويبدأ صوم الأيام الأولى من ذو الحجة والتي تسبق عيد الأضحى من الاثنين 19 يونيو 2023 إذا ثبتت رؤية هلال ذو الحجة ليكون هو غرة الشهر الهجري الجديد. 
 

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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26-5-2023 قبيل عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى المبارك 2023 ووقفة عرفات

إجازة عيد الأضحى 2023 

تبدأ إجازة عيد الأضحى من الثلاثاء 27 يونيو وتنتهي السبت 1 يوليو 

الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الأضحى 

الاربعاء 28 يونيو 2023   أول أيام عيد الأضحى

الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد  الأضحى 

الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى

السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى

فضل صيام يوم عرفة 

صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

 

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موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة قبل عيد الأضحى

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موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر والسعودية

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