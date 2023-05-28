الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2023 فلكيًا ووقفة عرفات وعدد أيام الإجازات

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك

موعد عيد الأضحى  2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول إلى مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال  التقرير التالى جميع لاتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر عبر السطور التالية :

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وفقا لما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية على موقعه الإلكتروني فإن عيد الأضحى المبارك يصادف يوم الأربعاء 28 يونيو القادم في تمام الساعة 5:47 صباحًا بتوقيت القاهرة طبقا لـ الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ.

حسب ما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فإن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك هى 5 أيام لجميع العاملين فى الدولة والقطاع الخاص.

إجازات عيد الأضحى المبارك 2023

إجازة وقفة عرفات :

يأتى موعد يوم عرفة 1444هـ، 9 ذو الحجة 1444هـ، الثلاثاء27 يونيو.

اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك:

يوافق أول أيام عيد الأضحى 2023 في مصر، الأربعاء 28 يونيو.

إجازة اليوم الثالث لعيد الاضحى المبارك :

يوافق ثاني أيام عيد الأضحى، الخميس 29 يونيو.

إجازة اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك 2023 

 الجمعة 30 يونيو يوافق ثالث أيام عيد الأضحى.

إجازة اليوم الخامس لعيد الاضحى المبارك

السبت 1 يوليو، آخر أيام إجازة عيد الأضحى 2023 وتوافق اليوم الخامس لعدد أيام الإجازات الممنوحة للموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

كم باقي على عيد الأضحى 2023 وكيفية شراء الأضحية الشرعية؟

النهارده كام ذو القعدة 2023 وباقي كام يوم على عيد الأضحى

الأدعية المستحبة  لعيد الأضحى المبارك

هناك أدعية يستحب أن يدعو بها المسلمين فى عيد الاضحى المبارك ومنها :

- للهم يا من بيده تدبير الأمور ياعالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم وتب علي وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم وطاعتي وطاعاتهم

- اللهم بعدد من سجد لك في الليل والنهار والسماء والأرض، أسعد أحبتي بالعيد وأعده عليهم باليمن والبركات

- أللهم واجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.

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