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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أيام قليلة تفصلنا، عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2022/2023، حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة فى الاستعداد، لخوض ماراثون الامتحانات بنظامها الجديد وفقل للتعليمات التي اصدرها وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

وننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ينطلق ماراثوان الاختبارات بإداء المواد خارج المجموع، في يوم الاثنين 12 يونيو 2023، بإداء الطلاب امتحان مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

ويوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، يؤدي الطلاب امتحان مادة الاقتصاد وامتحان مادة الإحصاء مدة الامتحان ساعة ونصف.

وينطلق اختبارات المواد الاساسية يوم الأحد 18 يونيو 2023، بإداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات، والثلاثاء 20 يونيو 2023، بإداء الطلاب، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان.

والأسبوع الذي يليه، ففي يوم الأحد 25 يونيو 2023، يؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

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إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

ويأخد الطلاب اجازة عيد الأضحي من يوم الأحد 25 يونيو 2023، حتي يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

لتستأنف الطلاب الاختبارات، يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، بإداء الطلاب امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات، امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات، وفي يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

والخميس 6 يوليو 2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات.

وفي الأسبوع الأخير، الأحد 9 يوليو 2023، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

وفي يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات.

ويختتم الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات، امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الأساسية الاختبارات 2022 2023 التربية الدينية التربية الوطنية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة

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