توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 للجامعات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا مشاهدة عبر الموقع الإلكتروني، وذلك قبل أيام فقط من انعقاد امتحانات للشعبتين العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني الذي تم إعلانه للعام الدراسي الحالي والمعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023

زاد البحث عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 والتي تم من خلالها توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المصرية خلال العام الماضي في كافة محافظات الجهورية والذي عادة ما تكون المرحلة الأولى منه خلال 72 ساعة فقط من إعلان النتيجة وعقب اعتمادها رسميا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المتوقع أن يتم رفع تنسيق الكليات بما يعادل 5. % درجة عن العام الماضي حيث ترتفع تنسيق كليات القمة ( الطب، الصيدلة، الهندسة،…) من بين 1% إلى 1.5% كما يتوقع أن يتم انخفاض تنسيق كليات الأدبية ( الاقتصاد والعلوم السياسية، والآثار، الإعلام،….) بنحو 2% عن العام الماضي.

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول الامتحانات المنظم لسير امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية والذي جاء كما يلي :-

يوم الاثنين 12 يونيو 2023 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 25 يونيو 2023 امتحان مادة الكيمياء الجغرافيا.

يوم الأحد 2 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء التاريخ.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان مادة الاستاتيكا.

يوم الأحد 9 يوليو 2023 امتحان مادة علوم البيئة والجيولوجيا العلوم البيئية و التفاضل والتكامل.

يوم الخميس 13 يوليو 2023 امتحان مادة الأحياء والهندسة الفراغية والفلسفلة والمنطق.

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