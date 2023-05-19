الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء الجزائرى: نواصل التنسيق مع الرئيس الفلسطينى لاستكمال مسار المصالحة الوطنية

رئيس الوزراء الجزائري
رئيس الوزراء الجزائري

قال أيمن عبدالرحمن، رئيس الوزراء الجزائري: لقد وضعت الجزائر رئاستها للقمة العربية السابقة تحت شعار "لم الشمل".

وأضاف خلال كلمته أمام القمة العربية في دورتها الـ32 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أننا نواصل التنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستكمال مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، لافتًا إلى أن شعار "لم الشمل" تجسد في استعادة سوريا الشقيقة لمقعدها في جامعة الدول العربية بفضل الجهود الدءوبة التي بذلت.

وتابع: وهذه العودة تضفي طابعًا خاصًا بالنسبة للجزائر، حيث تأتي تزامنًا مع إحياء الجزائر لذكرى مجازر 8 مايو 1945، وأود أن أرحب عاليًا باسترجاع سوريا لمقعدها، مع توجيه الشكر إلى كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر، وعلى رأسها السعودية.

وأردف: وفاءً لمسئوليتنا التاريخية إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وتجسيدًا لمركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الجزائري، واصلنا المساعي على مستوى الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم لتوسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع كل الأشقاء العرب. 

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