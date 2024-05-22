الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

التطبيق من اليوم.. 500 جنيه مقابل شهادة بيانات التصالح بمخالفات البناء (انفراد)

مواطنون داخل المراكز
مواطنون داخل المراكز التكنولوجية

في اليوم السادس عشر من إعلان وزارة التنمية المحلية عن فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد، يواصل المواطنون تقديم أوراقهم لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ الصادر مؤخرا.

وشهد اليوم الأربعاء، حالة من الغضب بين المواطنين بسبب تحصيل المراكز التكنولوجية رسم استخراج شهادة بيانات خاصة بمقدم طلب التصالح الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل.

وأكد عدد من المواطنين المتواجدين داخل بعض المراكز التكنولوجية، أن مسئولي المراكز التكنولوجية طلبوا منهم تحصيل مبلغ مالي بقيمة ٥٠٧ جنيهًا، نظير استخراج شهادة بيانات عن حالة العقار المدرج ضمن التصالح.

المحافظات تفاجئ المواطنين بمقابل شهادة البيانات

وأكد خليل متولي، أحد الأهالي المتوافدين على المركز النكنولوجي بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، أنه فوجئ صباح اليوم الأربعاء من المسؤولين داخل المركز التكنولوجي يطالبونه بدفع مبلغ ٥٠٧ جنيهات نظير الحصول على شهادة بيانات على الرغم من عدم وجود ذلك.

وأضاف محمود عصام، مواطن، أنه لم يتم إبلاغه عن وجود رسوم مالية تدفع لاستخراج شهادة البيانات، رافضًا هذا الكلام، ودهمه المواطن إبراهيم محمد، الذي قال إنه طلب من جميع المواطنين المتواجدين داخل المركز التكنولوجي اليوم بتسديد رسوم الحصول على شهادة البيانات، على رغم أنها لم تكن من الأوراق المنصوص عليها في التصالح.

من اليوم.. 500 جنيه مقابل شهادة بيانات المخالفات

تواصلت “الدستور”  مع وزارة التنمية المحلية للسؤال عن هذا الأمر وبيان مدى أحقية المراكز التكنولوجية في الحصول على مبالغ مالية نظير استخراج شهادة بيانات، وعملًا بمبدأ الشفافية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أنه تم مخاطبة المحافظين بضرورة تطبيق رسوم جديدة على شهادة البيانات.

 أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الخدمة كانت تقدم مجانًا، ومنذ صباح اليوم الأربعاء أصبحت بمقابل 507 جنيهات في كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات.

وطالب المصدر المواطنين بالتوافد على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، معتبرًا فتح باب التصالح فرصة لن تعوض.

وعن أهمية شهادة البيانات، قال المصدر، تعتبر شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء وثيقة ضرورية ومهمة للمواطنين الراغبين في تنظيم أوضاعهم وتقنين المخالفات الخاصة بهم.

دمنهور المركز النكنولوجي المراكز التكنولوجية تحصيل لقانون التصالح الجديد

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