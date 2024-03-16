السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع استعدادات المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استعدادات المراكز التكنولوجية بزفتى وحي أول وثان ومركز طنطا لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المراكز التكنولوجية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة، تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى  تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

المراكز التكنولوجية وحي أول وثان ومركز طنطا لاستقبال طلبات التصالح ومراعاة مصالح المواطنين بمخالفات البناء تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به

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