الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

موعد بدء التصالح في مخالفات البناء

وينتظر المواطنون فتح باب تلقي طلبات التصالح في المخالفات البناء على مستوى الجمهورية، المقرر له 5 مايو المقبل، بمختلف المراكز التكنولوجية في المحافظات.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

ويتيح قانون التصالح الجديد وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه، التصالح على بعض المخالفات التي كانت محظورة في القانون السابق، نظرًا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسيير الأمور على المواطنين وقبول أوراقهم للتصالح على مخالفات البناء.

ويعتبر قانون التصالح الجديد، طوق نجاة للمواطنين للتصالح في المخالفات، وحتى يتم قبول التصالح لا بد أن يتقدم المواطن بعدد من الأوراق والمستندات اللازمة، ننشر في السطور القادمة المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي تنحصر في:

موعد بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

دراسة ترصد أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء وتطالب بتفعيل لائحته التنفيذية

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، الراغب في التصالح.

- مستند التصالح أو نموذج رقم 10.

- نسختان من الرسومات الهندسية أو الإنشائية، أو أحدهما من مهندس معتمد بنقابة المهندسين.

- تقرير هندسي من مهندس مدني مقيد، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل القيام  بالأعمال المطلوبة استكمالها.

- إجراء المراجعة من قبل إدارة التخطيط ومطابقة البيانات، ويتم بعدها تعديل قرار قبول التصالح بإضافة التصريح، باستكمال أعمال الدور دون أي رسوم.

وينتظر المواطنون، البدء الفعلي لاستقبال طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم وفق القانون واللوائح المنظمة لعمل الإدارة المحلية.

تنسيق بين التنمية المحلية والمحافظين لقبول طلبات التصالح

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظين في هذا الشأن لقبول طلباتهم والتصالح في المباني المخالفة، عن طريق قبول طلباتهم بالمراكز التكنولوجية في المحافظات.

ومن المقرر أن تبدأ المراكز التكنولوجية في المحافظات بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من 5 مايو المقبل، بشكل يسمح للمواطن التصالح في المخالفات التي تقع على العقار الخاص به.

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