وصايا وزير التنمية المحلية للمحافظين خلال عيد الفطر

اتخذت وزارة التنمية المحلية عددًا من الإجراءات الاحترازية، خلال عطلة عيد الفطر، في مختلف القطاعات وعلى مستوى محافظات الجمهورية، وشدد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، على المحافظين بضرورة المتابعة الدورية من خلال تنظيم جولات ميدانية مختلفة في كل قطاعات الإدارة المحلية.

البناء العشوائي

وشدد على الأهمية القصوى التى توليها الدولة لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة إجازة عيد الفطر.

التعديات على الأراضي الزراعية

وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوي لعمل كل أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد واعتبار منع التعديات على الأراضي الزراعية أولوية أولى كل في نطاقه، مع ضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها فورًا.

المستشفيات والوحدات الصحية

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنبيه على مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كل المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال كل الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات بجميع المستشفيات، والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.

متابعة مواقف السيارات

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة مواقف السيارات "النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص" خلال إجازة العيد لمتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة داخل كل محافظة وكذلك المحافظات الأخرى لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.