الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وصايا وزير التنمية المحلية للمحافظين خلال عيد الفطر

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

اتخذت وزارة التنمية المحلية عددًا من الإجراءات الاحترازية، خلال عطلة عيد الفطر، في مختلف القطاعات وعلى مستوى محافظات الجمهورية، وشدد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، على المحافظين بضرورة المتابعة الدورية من خلال تنظيم جولات ميدانية مختلفة في كل قطاعات الإدارة المحلية.

البناء العشوائي

وشدد على الأهمية القصوى التى توليها الدولة لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة إجازة عيد الفطر.

التعديات على الأراضي الزراعية

وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوي لعمل كل أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد واعتبار منع التعديات على الأراضي الزراعية أولوية أولى كل في نطاقه، مع ضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها فورًا.

 المستشفيات والوحدات الصحية 

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنبيه على مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كل المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال كل الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات بجميع المستشفيات، والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.

متابعة مواقف السيارات 

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة مواقف السيارات "النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص" خلال إجازة العيد لمتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة داخل كل محافظة وكذلك المحافظات الأخرى لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية. 

جولات ميدانية المحليات قيادات المحليات رفع درجة الاستعداد القصوى الأراضي الزراعية عيد الفطر التنيمة المحلية

مواد متعلقة

الحكومة تعلن الطوارئ فى المحافظات لاستقبال عيد الفطر

تطوير المجازر ومبادرة " صوتك مسموع ".. أبرز أنشطة التنمية المحلية خلال إسبوع.. إنفوجراف

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل ساعات من حلف اليمين

وزير التنمية المحلية: تلقينا 793 ألف رسالة من "صوتك مسموع"

أنا معلم

تحرك جديد من "التنمية المحلية" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

اعترافات مدير بوزارة الزراعة فى اتهامه بالرشوة: كنت واخدهم سلف

نتنياهو: الثمن الذى دفعناه فى الحرب على غزة كان مؤلمًا

سعر الدولار اليوم الاحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات وفقا لبيان هيئة المساحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل