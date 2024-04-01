الإثنين 01 أبريل 2024
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محافظات

وزير التنمية المحلية: تلقينا 793 ألف رسالة من "صوتك مسموع"

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى وفحصها والعمل على حلها بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتى شهر مارس ٢٠٢٤. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات التواصل التي تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحكم الرشيد خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بها المواطن المصري.

وأكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع"، والتي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، موضحًا أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

 

حل 125.5 ألف شكوى منها بنسبة 98%

وأعلن وزير التنمية المحلية عن تلقي مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها وحتى الآن 793,166 رسالة، تضمنت حوالي 128,000 شكوى تم حل 125,500 شكوى منها بنسبة 98%، وجار حل 2,546 شكوى، مشيرًا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء هشام آمنة، نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مارس الماضي، حيث تلقت المبادرة 5,667 رسالة منها 607 شكوى، تم الرد على 475 شكوى منها بنسبة 78.3%، وجار حل 132 شكوى، مقدمًا الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن شكاوى الإشغالات احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي بعدد 205 شكوى، ويليها شكاوى القمامة 189 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ47 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 42 شكوى، بالإضافة إلى 124 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخـاذ اللازم.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة عبر الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيسبوك، وذلك لتيسير إرسال شكاواهم وحلها. وأشار إلى أن عدد متابعي الصفحة بلغ حوالي ٩١ ألف متابع.

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