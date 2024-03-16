موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي

تضع وزارة التنمية المحلية اللمسات الأخيرة، استعدادًا لانطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة الـ ٢٢ الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

الوزارة نسقت مع كافة المحافظين بشأن بدء المرحلة الثاثلة من الموجة

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن الوزارة نسقت مع كافة المحافظين بشأن بدء المرحلة الثاثلة من الموجة الخاصب بإزالة التعديات والتي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واسترداد المستولى عليها.

وكشف وزير التنمية المحلية عن موعد انطلاق المرحلة الثاثلة والأخيرة من الموجة الـ22 الخاصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضصي الزراعية، منوها أنها ستبدأ في ٢٠ أبريل القادم وتستمر حتى ٩ مايو القادم لاستكمال تلك الأعمال.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية من مسئولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، وذلك لمعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها، وتذليل أى معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

نفذت الموجة الـ22 من حملات الإزالات لتعديات على الأراضي الزراعيةعلى 3 مراحل متتالية

وكانت قد انطلقت الموجة الـ22 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ وتستمر حتى ٩ مايو القادم.