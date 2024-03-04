الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء وزير التنمية بمحافظ القاهرة لتوفير السلع الغذائية فى رمضان

وزيرالتنمية ومحافظ
وزيرالتنمية ومحافظ القاهرة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الإثنين، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.

وخلال الاجتماع، حرص وزير التنمية المحلية على المتابعة مع محافظ القاهرة لجهود المحافظة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكذا تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع والحملات الرقابية التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكل الجهات المعنية، للتأكد من التزام التجار فى الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار.

متابعة يومية

وقال اللواء هشام آمنة إن هناك متابعة يومية من الوزارة على مستوى جميع المحافظات للتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة وكميات مناسبة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية ولمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وأشار وزير التنمية المحلية إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الأسبوعية لجهود المحافظات فى تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، بالإضافة إلى جولاته وافتتاح معارض أهلًا رمضان.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم، والتصدى لكل أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى معارض "أهلًا رمضان". 

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