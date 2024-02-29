الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: تدريب الشباب على الصناعات الحرفية في 12 محافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود الوزارة في تنفيذ عدد البرامج التدريبية بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات، وأشار وزير التنمية المحلية، إلى  أن الوزارة بدأت تنفيذ الدورات التدريبية الجديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات ضمن خطتها للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي تدعمها الوزارة بالإمكانيات والخامات اللازمة، وذلك في مجالات الملابس الجاهزة والنجارة والأثاث والجلود والأحذية، بتكلفة ٥٤٠ ألف جنيه، ويأتي هذا في إطار جهود وزارة التنمية المحلية، لخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات. 

ووجَّه وزير التنمية المحلية، القائمين على التدريب بالمراكز الحرفية بالوزارة علي تنفيذ برنامج تدريبي لأول مرة لتدريب شباب العشوائيات فى ثلاث محافظات هي (الغربية – سوهاج – قنا) على بعض الحرف منها  (السباكة – الحدادة – النجارة... وغيرها) وذلك على مدار ٣ شهور بتكلفة إجمالية ١٠٢،٤ ألف جنيه.

وتأتي الدورة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بحياة المواطنين من قاطني المناطق العشوائية وتوفير كل الخدمات الأساسية لهم، وتماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة (2030)، والهادفة إلى تحقيق نظام بيئي متزن يرتقي بجودة حياة المصريين، يعزز من القيم المجتمعية والاقتصادية المتزنة ترتقي بالجمهورية الجديدة. 

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه تم البدء في الدورة التدريبية من يوم ١٥ يناير الماضي وحتى منتصف مارس المقبل، وبلغ إجمالي عدد المتدربين ٣٨ متدربًا من المناطق العشوائية منهم  ٨ متدربين في محافظة سوهاج، و15 متدربًا في كل من محافظتيِّ قنا والغربية، مشيرًا إلى أنه جارٍ تعزيز انتشار التدريب لكل الشباب فى المناطق العشوائية وذلك لإنجاح جهود الدولة فى مواجهة البطالة والوصول إلى معدلات التشغيل المستهدفة للشباب وانخراطهم في سوق العمل.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدة دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، لافتًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وتأهيل جيل مدرب من العمالة الحرفية.

التنمية المحلية البرامج التدريبية المحافظات القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية الصناعات الحرفية

مواد متعلقة

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024.. وموعد تطبيقها في المحافظات

تنظيم معارض "أيادي مصر للحرف التراثية" في 9 مناطق سياحية بـ7 محافظات (صور)

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان معرض "أهلًا رمضان" بشرم الشيخ

انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

6 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 206 متدربًا بالمحليات الأسبوع الجاري

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

استعدادًا لرمضان.. تكليفات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين

لا تهاون مع المخالفين.. رسائل مهمة من وزير التنمية لـ"المحافظين"

الأكثر قراءة

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

هتك عرض 99 سيدة.. الإعدام شنقًا لطبيب روض الفرج

"حماس": مجزرة شارع الرشيد غير مسبوقة.. وبايدن متواطئ مع الاحتلال

أيام قليلة ويخرج للنور.. تفاصيل قانون التصالح الجديد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة