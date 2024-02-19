استعدادًا لرمضان.. تكليفات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث وضعت عددًا من التوجيهات للمحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات، وعلى رأسها رفع درجة استعدادات كل القطاعات والهيئات الخدمية مثل مديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب وتكليف المحافظات بالتنسيق المستمر مع هذه الجهات، على أن يكون رفع درجة الاستعداد بها طوال أيام الشهر الكريم على مدار الـ24 ساعة.

المحافظات بالبدء الفوري في زيادة أعداد المنافذ والشوادر الثابتة

ووجّه اللواء هشام آمنة المحافظات بالبدء الفوري في زيادة أعداد المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة، والتي سيتم من خلالها طرح السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معارض "أهلًا رمضان"، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والصناع للسلع الأساسية والاستراتيجية بنطاق كل محافظة، لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر.

مبادرة "أهلًا رمضان"

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة حث العديد من المحلات الكبرى والمصانع على المشاركة في مبادرة "أهلًا رمضان"، وعمل تخفيضات على السلع الغذائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في الاشتراك في مبادرات "أهلًا رمضان" وإقامة معارض لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات في هذا الشأن، وتشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة المحافظين في كل محافظة لمتابعة توافر السلع بالأسواق وتوازن الأسعار في المعارض والشوارد التابعة للدولة عن مثيلاتها بالأسواق.