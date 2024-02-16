التنمية المحلية: جهود كثيفة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة

في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات بضرورة القيام بعدة حملات تموينية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع، تابعت الوزارة على مدار الأسبوع جهود المحافظات في ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

ووفق إحصاءات صادرة عن الوزارة، في قطاع الرقابة على الأسواق تم خلال أسبوع في محافظة الإسماعيلية، ضبط كمية تُقدَّر بـ٥٥٢ زجاجة زيت تمويني، و٤٣٢ زجاجة زيت حر، و١١ شيكارة أرز، و٩ صفائح سمن، ونصف طن مكرونة، و٥٨٤ كيس مسحوق بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط أحد مستودعات الدقيق وبحوزته ٢٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم مفتوحة، بهدف الاستيلاء عليها وتفريغها في شكائر أخرى، وضبط ١٠ أطنان من الدقيق الأبيض، مجهولة المصدر، بجانب ضبط ٦ أطنان (دقيق، مكرونة، فول) بأحد المخازن غير المرخصة، مجهولة المصدر.

كما تم ضبط ما يقرب من ٢٥٠ كيلو جرامًا من اللبن، وحلوى الأطفال، وعصائر منتهية الصلاحية، كذلك تم ضبط ٥٠٠ عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي محافظة المنيا، تم ضبط 200 شيكارة أرز و16 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم إعدام 48 كيلو أغذية مختلفة.

أما في محافظة أسيوط، تم ضبط 5579 كيلو أرز، 4016 كيلو جرام مكرونة، و3489 كيلو سكر، و٤ كرتونة شاى، و١٣٥٠ علبة جبنة، و1724 زجاجة زيت، و٦٠ كرتونة سمن، و107 عبوات سمنة و١٨٥٠٠ علبة سجائر محلية، و6150 علبة سجائر مستوردة.

توفير احتياجات المواطنين

وفي محافظة مطروح تم إعدام ٥٠ كجم و٢٠ لترًا من مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الأدمي.

أما فيما يتعلق بتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم، وزيادة سلاسل المنافذ السلعية على مستوى جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار وجودة وكميات مناسبة للتخفيف من أعباء المواطنين، أشار تقرير للوزارة إلى أنه في إطار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية هي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% للمواطنين تم إضافة 902 منفذ جديد للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتي 8 فبراير الحالي، ليصبح إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تمت إقامتها علي أرض المحافظات 7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.