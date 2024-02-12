التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتحسين مستوى النظافة فى كل المناطق بالمحافظات

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة البيئة تعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات.

رفع المخلفات البلدية الصلبة

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بتكلفة 116 مليون جنيه، وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة (إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال شهر يناير الماضى بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بالأحياء المستهدفة في الاتفاق، وإحداث طفرة فى قطاع النظافة، بما يحقق رضا المواطنين من سكان تلك المناطق والتي تعد من الأعلى في الكثافة السكانية بالقليوبية.

منظومة المخلفات البلدية الصلبة

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، وأكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة على التقييم المستمر لشركات القطاع الخاص التي تم توقيع عقود لجمع ونقل ونظافة الشوارع من المخلفات في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد بما يحقق أقصى استفادة للمواطن وللدولة من تلك التعاقدات.

وقال وزير التنمية المحلية إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية، وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة الكامل على إشراك القطاع الخاص فى منظومة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات.