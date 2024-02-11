وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان سوق الجملة بـ6 أكتوبر استعدادًا لرمضان

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والاطمئنان على جودة المعروضات.

وبدأت جولة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، بتفقد منافذ التجزئة للخضروات والفاكهة بالسوق والمُقامة على مساحة ٧٠٠ م٢ ويضم ١٨ باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين على شراء احتياجاتهم من السوق، بالإضافة إلى تفقد منفذ بيع ياميش رمضان الذي يُقام على مساحة ١٢٠مترًا، ويضم ٢ باكية، بالإضافة إلى تفقد منافذ بيع السلع الأساسية الأخرى بأسعار مناسبة داخل السوق لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من الأرز والزيت والسكر والألبان وغيرها.

كما حرص وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، خلال جولتهما في سوق الجملة بمدينة أكتوبر على لقاء عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالسوق، حيث استعرضا معهم آليات ضبط الأسعار في السوق لبيع الخضروات والفاكهة، بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

كما اطمأن وزير التنمية المحلية، من عدد من المواطنين الموجودين بمنافذ التجزئة، على أسعار الخضراوات والفاكهة وأشادوا بمستوى الأسعار الموجودة بالمقارنة بالأسواق الأخرى.

من جهتهم، أكدوا تجَّار سوق الجملة، دعم جهود الحكومة الحالية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الدور الذي تقوم به أسواق الجملة في جميع المحافظات لتوافر السلع الغذائية والأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلائم مع الأسعار الحقيقية للسلع في أسواق الجملة.

دعم مبادرات الدولة

وأشاد وزير التنمية المحلية، بدور تجار الجملة في سوق الجملة لدعم مبادرات وجهود الدولة وعلي رأسها مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضى وتستمر لمدة 6 شهور، مطالبًا التجار بسوق الجملة في أكتوبر باستمرار دورهم الدعم لجهود الدولة للوقوف إلى جانب المواطنين وتوفير السلع اليومية بأسعار مخفضة وبصفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة من الوزارة بصورة يومية لجهود المحافظات في التوسع بالمنافذ والمعارض لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطن في المحافظات بأسعار مخفضة طبقًا للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء وزيادة المعروض من السلع والتصدى لظاهرة الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، لافتًا إلي حرص الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما وجه وزير التنمية المحلية بدراسة توفير منافذ لبيع الأسماك واللحوم أسوة ببعض أسواق الجملة الأخرى بعدد من المحافظات.