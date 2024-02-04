البحيرة تحتل المرتبة الأولى فى عدد حالات الإزالة للمبانى المخالفة خلال الموجة الـ22

كشف تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، حول نتائج أعمال الأسبوع الأول من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عن أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الإزالة للمباني المخالفة على أراضي أملاك الدولة، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 77 ألف متر مربع بعد إزالة 468 مبنى مخالفا، ثم تليها محافظة قنا التي استردت أكثر من 52 ألف متر مربع بعد إزالة 119 مبنى مخالفا، ثم محافظة أسوان التي استردت أكثر من 42 ألف متر مربع بعد إزالة 79 مبنى مخالفا.

" الوادى الجديد” تحتل المرتبة الثانية فى أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وأشار التقرير إلى أن أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد، حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 453 فدان أراضٍ زراعية، بإجمالي 16 حالة تعدٍ، ثم تليها محافظة الأقصر التي نجحت في استرداد 377 فدانا زراعيا بإجمالي 16 حالة تعدٍ.

وشدد اللواء هشام آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مشددًا أيضًا على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ22 لإزالة التعديات، لافتًا إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها، وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والرى لمتابعة جهود إزالة التعديات التى رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها فى هذا الشأن.