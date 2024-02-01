الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مجالات الإدارة المحلية لتطوير الكفاءات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في ألمانيا

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عددًا من الاجتماعات مع قيادات الإدارة المحلية بولاية بافاريا الألمانية للتعرف على التجربة الألمانية في إدارة شئون السكان بالولاية، وتقديم الخدمات في كل القطاعات الخدمية اليومية، وكذلك تجربة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال.

وتضمنت اللقاءات التي عقدها وزير التنمية المحلية لقاءً مع نائب رئيس مقاطعة بافاريا الألمانية ونائب محافظ إقليم ميونخ وكذلك العاملون في مجلس وزراء ولاية بافاريا المعنيون بعمليات التخطيط والشئون الإدارية والمالية على المستوى المحلى، وتنمية وتعزيز الموارد المحلية وخدمة سكان الولاية، وتقديم كل الخدمات المرتبطة بالمحليات، كما عرض المسئولون لبعض أرقام وقدرات ولاية بافاريا فيما يخص الناتج المحلى الإجمالي للولاية ودخل الفرد خلال العام والصناعات الثقيلة والتكنولوجية التي تتميز بها الولاية.

زيارة معمل التنمية الاقتصادية والابتكار للتعرف على تجربة ولاية بافاريا 

كما قام اللواء هشام آمنة بزيارة معمل التنمية الاقتصادية والابتكار للتعرف على تجربة ولاية بافاريا لرعاية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودور المستوي المحلى في هذا القطاع المهم، حيث يشكل المعمل حافظة لكل أصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال بما يعزز قدراتهم والتعاون مع وكالة شريكة لنقل الخبرات، بما يسهم في الحفاظ على الشركات الناشئة وتقديم كل الدعم الإداري والمالى والقانونى لها بالتعاون مع الصناعات المختلفة، وتدريب الكوادر الصغيرة وأصحاب المشروعات والأفكار، وتقديم كل التسهيلات اللازمة ليقودوا بعدها الصناعات الصغيرة في الولاية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الكبرى بالولاية، كما تعرف وزير التنمية المحلية خلال الزيارة على قدرات ولاية بافاريا في تنمية ودعم ورعاية المنتجات والحرف اليدوية لتعزيز البعد الثقافي والتاريخي للمدينة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، بالتجربة الألمانية المتميزة في المجالات الصناعية والاستثمارية وكذلك التجربة الألمانية في تقديم الخدمات للسكان على مستوي ولاية بافاريا.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن ترحيبه بتبادل الخبرات والتجارية الناجحة مع المحافظات المصرية في مجالات وبرامج عمل الإدارة المحلية، وعلى رأسها برامج التخطيط المحلى وأدوات تعزيز قدرات المحليات والمحافظات والمدن، من خلال بعض الأفكار الخاصة في تلك القطاعات.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى سعى الوزارة للاستفادة من الخبرة الألمانية في مجالات الإدارة المحلية، وعلى رأسها مجال تنمية وتأهيل القدرات للكوادر المحلية بالشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، وبصفة خاصة تدريب العاملين في الصناعات الحرفية والتراثية بالمحافظات المصرية، لتطوير ورفع قدراتهم الإنتاجية والاستفادة من المراكز الحرفية المنتشرة في المحافظات، لتكون مركزًا متميزًا لتدريب وتأهيل الصناع والمنتجيب المصريين، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوي دخل الأسر.

وأكد وزير التنمية المحلية تطلع الوزارة كذلك إلى التعاون والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال المخلفات الصلبة، وتعزيز قدرات العاملين في منظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات.

التنمية المحلية الخبرات الألمانية تدريب العاملين الصناعات الحرفية تنمية تأهيل وتدريب

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