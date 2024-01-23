"التنمية المحلية" تستضيف اجتماعًا لمتابعة تحضيرات المنتدى الحضري العالمي

استضافت وزارة التنمية المحلية، اجتماعًا مشتركًا بحضور ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بالتحضير لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر ٢٠٢٤.

وشهد الاجتماع استعراض كافة التجهيزات اللوجيستية المرتبطة باستضافة مصر للمنتدي والذي يأتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما تم استعراض مجالات تخصص الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والخارجية وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة.

وجرى خلال الاجتماع استعرض عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الوزارات والجهات المعنية وممثل برنامج ( الهابيتات ) المهام المكلف بها كل جهة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

كما تم خلال اللقاء التعرف علي الأولويات المقترحة خلال المرحلة القادمة خاصة في ضوء الزيارة المرتقبة لوفد الأمم المتحدة للقاهرة خلال شهر فبراير القادم.

وتم الاتفاق على عقد لقاء تنسيقي دوري مع الوزارت والهيئات التي شاركت في الاجتماع والمحددة في اللجنة المشكلة للتحضير لاستضافة المنتدي الحضري لمتابعة تنفيذ التكليفات.

وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية المنتدي الحضري العالمي والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي علي أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ والتي استضافتها مصر بنجاح شهد له العام خلال عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ.



وقال وزير التنمية المحلية، إن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص الحكومة المصرية بجميع وزارتها وهيئاتها على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري لتخرج مصر بصورة تليق بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.