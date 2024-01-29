التنمية المحلية: استرداد 142 ألف متر وإزالة 675 مبنى مخالفًا و185 حالة تعدٍ بالمحافظات

في أول 48 ساعة من المرحلة الأولى للموجة الـ22..

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات لمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، منذ بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حتى نهاية مساء أمس الأحد، التي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال ٤٨ ساعة من بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات في إزالة ٦٧٥ مخالفة مبان على مساحة حوالي ١٤٢ ألف متر مربع، وإزالة ١٨٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٧٠٦ أفدنة، كما تمت إزالة ١٢ حالة استزراع سمكي بمساحة ٩٠ فدانا بمحافظة بورسعيد.

الدولة جادة

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، خاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مؤكدًا ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بالجهود المكثفة التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات؛ منذ بدء المرحلة الأولى للموجة الـ٢٢، لافتًا إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وكلف وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.