انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارًا من غدًا السبت، وحتى 12 أبريل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة استضافت خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على 3 مراحل.

مواجهة حاسمة

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذًا لدولة القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كل الأراضي التي تتم إزالة التعدي عنها، وتحديد مسؤوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.