الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارًا من غدًا السبت، وحتى 12 أبريل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم. 

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة استضافت خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على 3 مراحل.

مواجهة حاسمة

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذًا لدولة القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كل الأراضي التي تتم إزالة التعدي عنها، وتحديد مسؤوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.

هشام آمنة التنمية المحلية الأراضي الموجة الـ 22 التعديات على أملاك وأراضي الدولة

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية: 116 متدربًا من العاملين بالمحليات يجتازون 4 دورات بمركز سقارة

"التنمية المحلية" تستضيف اجتماعًا لمتابعة تحضيرات المنتدى الحضري العالمي

وزير التنمية المحلية: بدء التنفيذ الفعلي لتطهير مصرف كيتشنر

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون مركز خدمات مصر (صور)

وزير التنمية يصل الإسكندرية لافتتاح مشروعات تنموية

انطلاق الجزء الثاني من دورة "إعداد قادة المستقبل" بمركز ‏تدريب التنمية المحلية بسقارة.. ‏غدًا

هشام آمنة: تسليم الشهادات لـ157 متدربًا اجتازوا 5 دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

وزارة التنمية المحلية تستضيف وفدًا من البنك الدولي لمتابعة "المدن المستدامة"

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل| نهاية الحكومة.. قادة سابقون بالموساد يوقعون على عريضة إقالة نتنياهو

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله في يناير

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

والدة "شهيدة الواجب" بكنيسة الإسكندرية: "رغم ألم الفراق فخورة بابنتى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة