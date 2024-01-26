"أيادى مصر" تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مشاركة منصة "أيادي مصر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، حيث تعد هذه المشاركة الثانية للمشروع القومي "أيادي مصر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يأتي ذلك في إطار توفير فرص للعارضين والمنتجين من مختلف المحافظات لتسويق منتجاتهم والاشتراك بشكل مجاني في الفاعليات الكبري التي تستهدف شريحة كبيرة من الجمهور مثل معرض الكتاب.

30 عارضًا من ٦ محافظات

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يشارك في جناح منصة “أيادي مصر” أبرز "30" عارض" من "٦" محافظات هى : القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، سوهاج، وشمال سيناء، حيث يحتوي المعرض على أكثر من "١٦" حرفة يدوية وتراثية، ومنها خيامية، منتجات نحاسية، صدف، جلود، مكرمية، منسوجات، تلي، اكسسوار وأحجار كريمة، شيلان وعبايات وشنط سيناوية، خزف، فخار، عبايات كرداسة، بامبو، منتجات خشبية، سجاد يدوي، كروشيه، مفروشات مطرزة، لوحات فنية، كما يحتوي الجناح على شاشة تفاعلية تعرض منصة "أيادي مصر" للترويج للمنصة خلال فترة المعرض.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي الدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرصه علي تفقد جناح “ أيادي مصر” خلال افتتاح معرض الكتاب واستمع إلى نبذة عن تطورات المبادرة وما يتضمنه الجناح من معروضات، ومعرض الحرف اليدوية.

وشدد وزير التنمية المحلية علي دعم الوزارة المستمر لمشاركة منصة " أيادي مصر" في المعارض الداخلية والخارجية، بما يسهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع والمنتجات لزيادة عدد فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر وزيادة عدد المنتجات الموجودة علي المنصة من المحافظات، لافتًا إلى دعم وزارة التنمية المحلية لكافة الحرف والمنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادي مصر" في جميع محافظات الجمهورية، حيث تلقي هذه المنصة رعاية من القيادة السياسية لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وبصفة خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.