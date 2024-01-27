السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء اختبارات السمات الشخصية لاختيار قيادات جديدة بالإدارة المحلية.. غدًا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت،  بدء اختبارات السمات الشخصية للمجموعة الأولى للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وذلك بدءا من غدا الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا على مدار ٣ أسابيع خلال الفترة من 28 يناير 2024 وحتي 12 فبراير 2024 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد ، وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنظيم الاختبارات للمجموعة الثانية للمتقدمين علي أن يتم إخطارهم من الوزارة بموعد الاختبار في الاكاديمية الوطنية للتدريب.

 وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة،  أن الاختبارات تتضمن قياس السمات الشخصية للمتقدمين، ومدي قدراتهم ومهاراتهم والقدرات العقلية والذكاء الوجداني والمهارات الاجتماعية والصحة النفسية والسمات الوظيفية، مضيفًا أن المرحلة الأولي للاختبارات للمتقدمين للمسابقة سوف تستمر  علي مدار ١٠  أيام. 

عناصر جديدة 

و كشف وزير التنمية المحلية،  أن الوزارة  تعكف خلال المرحلة القادمة على الدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

 وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية تقييم المتقدمين للمسابقة وإختيار المتميز منهم كقيادات محلية، تخضع لضوابط رئيسية متعددة ومعايير واضحة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية للمتقدمين، والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير ، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد يساهم في تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض فى المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة. 

والجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر سبتمبر من العام الماضى عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقًا للاعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

وزارة التنمية المحلية السمات الشخصية الأكاديمية الوطنية للتدريب المحافظات شغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية

مواد متعلقة

"أيادى مصر" تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

التنمية المحلية: قاعدة بيانات للتعديات على الأراضى وإضافتها للكارت الذهبى

وزير التنمية المحلية: 116 متدربًا من العاملين بالمحليات يجتازون 4 دورات بمركز سقارة

"التنمية المحلية" تستضيف اجتماعًا لمتابعة تحضيرات المنتدى الحضري العالمي

وزير التنمية المحلية: بدء التنفيذ الفعلي لتطهير مصرف كيتشنر

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون مركز خدمات مصر (صور)

وزير التنمية يصل الإسكندرية لافتتاح مشروعات تنموية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كواليس إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضات فى قضية تشهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران