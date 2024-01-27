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محافظات

انطلاق 5 دورات تدريبية لـ169 موظفا بالمحليات في "سقارة" غدًا

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، غدًا الأحد الموافق 28/1/2024، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة، حيث يحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الثاني منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يوميًا، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.

 يركز علي عدة موضوعات هامة منها التفكير الإبداعي

وأوضح آمنة، أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني من الجزء الثاني لدورة إعداد قادة المستقبل، يركز علي عدة موضوعات هامة منها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكي مع الآخرين والتعرف علي بيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار في مصر (جذب المستثمرين - القوانين المنظمة - الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - التمويل - حساب الربح)، بالإضافة إلى التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاه لاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة (إدارة أزمة هطول الأمطار الرعدية المصاحبة للرياح الشديدة والسيول)، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والاخطاء اللغوية الشائعة فيها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ25 يتضمن أيضًا تنظيم 4 دورات تدريبية وهي: دورة بتكليف رئاسى عن "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام وطرق التأثير على الجمهور، ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية، ودورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، ويستفيد من هذه الدورات (114) متدربًا من جميع المحافظات. 

سقارة المحليات العاملين هشام آمنة الخطة التدريبية التنمية المحلية

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