تنظيم الأسبوع التدريبي الثالث من دورة "قادة المستقبل"

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غدًا الأحد الموافق 4/2/2024، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية.

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة، للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدول.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأشار إلى أن المحتوى التدريبي للأسبوع الثالث بالدورة سيتناول ادارة التغيير في الشخصية القيادية والمؤسسات ومواجهه مقاومه التغيير، وإدارة الكفاءات واكتشاف المواهب، والتواصل الفعال والذكاء العاطفي، وقياس وتحليل المهارات القيادية، والتنمية المجتمعية والمشاركة والمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة بالتطبيق على برنامج حياه كريمة، ومسئوليات ومهام قيادات المحليات في قانون الادارة المحلية، وملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية وريادة الأعمال، والتخطيط المحلي المتكامل، وإدارة أصول الدولة وصيانتها، كما سيتم مناقشة مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين حول الموضوعات المختلفة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الأسبوع الـ26 من دورات سقارة سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية،ويستفيد منها 28 متدربًا.

وأكد أن الدورة تأتى في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات والية العمل بها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم،واهم المزايا والاعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية،والمزايا والاعفاءات لمشروعات المناطق الحرة،ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية واهم مميزات الاستثمار بها،و إجراءات إقامة المناطق الاستثمارية، والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية لتلك المناطق،والتراخيص الصناعية (رخصة البناء، رخصة التشغيل، السجل الصناعي) والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، إدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية،و الاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.