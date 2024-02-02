جهود "التنمية المحلية" لضبط الأسواق بالمحافظات خلال أسبوع

تابعت وزارة التنمية المحلية، على مدار الأسبوع الماضي، جهود المحافظات في ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وذلك في إطار توجيهات الوزارة للمحافظات بضرورة القيام بعدة حملات تموينية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

ووفق إحصاءات الوزارة تم في محافظة الإسماعيلية ضبط 12.5 طن من السلع الاستراتيجية في مخزن بدون ترخيص وبدون فواتير، وضبط 4 أطنان من الزيت ذو علامة تجارية مقلدة والتي تخص منظومة الدعم، بالإضافة إلى نحو 830 طنا من الأرز و55.5 طن من المكرونة، علاوة على ضبط نصف طن من الفول و17530 عبوة من الجبن، وجوالات دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، ومخبزين آخرين لتصرفهم في 539 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله، و233 طن سكر.

أما فيما يخص الأغذية المعبأة فقد تم ضبط 331 كرتونة مكرونة، 1589 كرتونة زيت، و50 عبوة أرز مجهول المصدر، و688 كرتونة سمن، بعدد من المخازن بهدف احتكارها.

جهود "التنمية المحلية" في المحافظات

أما في محافظة المنيا فأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 401 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي محافظة مطروح تم تحرير 3 محاضر نظافة لعدم استكمال الشهادات الصحية وكذلك تحرير3 انذارات منها عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية ومخالفات عمل شهادات صحية وبيئية كما تم إعدام كمية 30 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وفي أسيوط أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية تم خلالها ضبط 439 بطاقة تموين ذكيه داخل أحد المخابز تم تجميعها بقصد الاستيلاء على الدعم، و1490 علبة سجائر وذلك لامتناع أحد التجار عن البيع وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر لأحد الأشخاص لحيازته سكر وأرز بدون فواتير وتم مصادره 350 كجم سكر ونحو 3 أطنان أرز.

كما تم تحرير 9 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 38 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن الخاصه بالمخابز فضلا عن تحرير 10تقارير إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن.

وتم ضبط 1250 كيلوجراما من الألبان مخلوطة بمادة كاوية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وضبط نحو 8 أطنان سكر المبادرة بدون وجه حق.